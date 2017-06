Verenigd Koninkrijk wil Europese criminelen sneller uitzetten na Brexit

Wie zich als burger van een EU-land aan de wet houdt, zouden dezelfde rechten moeten krijgen als Britten op terreinen als werk, gezondheidszorg en pensioen, zei minister David Davis van brexit-zaken zondagavond tegen de Britse omroep BBC.

Een uitzondering zou het kiesrecht zijn. De verscherpte uitzettingsregeling zou gelden voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf of ''veiligheidsproblemen'' hebben veroorzaakt.

Davis bevestigde dat Groot-Brittannië in de toekomst niet meer gebonden zou zijn aan het gezag van het EU-Hof van Justitie in Luxemburg. Wel zouden Britten aanspraak moeten kunnen blijven maken op de Europese regels voor medische zorg in het buitenland.

Verblijfsstatus

May zei vorige week bij de Europese top in Brussel dat EU-burgers die nu legaal in Groot-Brittannië wonen niet het land uit hoeven als haar land de Europese Unie eenmaal verlaat. Iedereen zou kans maken op een permanente verblijfsstatus in het land. De EU reageerde sceptisch op dat aanbod, dat zou gelden voor circa 3,2 miljoen EU-burgers.

Een week geleden begonnen Londen en Brussel de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU, een jaar nadat de Britten daar in een referendum voor stemden. De brexit moet in maart 2019 voltooid zijn.