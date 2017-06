DUP wil snel akkoord sluiten met Britse premier May over steun regering

May heeft DUP nodig om tot een meerderheid in het Britse Lagerhuis te komen. De partij praat daarom al met de Conservatieven sinds de uitslag van de tussentijdse verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

Met die verkiezingen hoopte premier May haar meerderheid in het parlement te vergroten, om zo meer draagkracht te genereren voor uittredingsgesprekken met de EU. De Conservatieve Partij verloor echter een meerderheid in het Britse Lagerhuis, waardoor May op zoek moest naar een partner om mee te regeren.

DUP heeft wel al steun uitgesproken voor het wetgevingsprogramma van premier May, dat maandag gepresenteerd moet worden bij de start van het nieuwe parlementaire jaar. DUP-leider Foster stelt echter dat over enkele onderwerpen buiten de punten in het wetgevingsprogramma, nog gesproken moet worden voor het verlenen van gedoogsteun aan de Conservatieven.

De gesprekken hierover gaan komend weekend verder.

Brexit

In een interview met BBC herhaalde Foster vrijdag dat er door haar partij wordt gekeken naar het realiseren van een Brexit in het belang van alle partijen. Ze doelt daarmee op een uittredingsprocedure van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, die zowel in het belang is van de Britten, als de Noord-Ieren en het Ierland.

"Ik weet dat mensen graag praten over zachte Brexit, harde Brexit en dat soort dingen, maar wat wij willen zien is een redelijke Brexit, een die voor iedereen goed is", aldus Foster.

Maandag beginnen de gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de voorwaarden waaronder de Britten de EU kunnen verlaten.