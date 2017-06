Populariteit EU onder Nederlanders gestegen

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew donderdag heeft gepubliceerd.

De opiniepeiler ondervroeg bijna tienduizend Europeanen uit tien landen die samen goed zijn voor 80 procent van de EU-bevolking.

Sowieso denken meer Europeanen rooskleuriger over de Europese Unie.

Britten positief

De onderzoekers zien een verband met de Brexit, waar de Britten een jaar geleden in een referendum vóór stemden. Alleen in Griekenland is een meerderheid van de ondervraagden negatief over de unie.

In Polen zijn de burgers het best te spreken over de EU; hier zeggen drie op de vier mensen de Europese samenwerking toe te juichen. Opvallend genoeg zegt ook een ruime meerderheid van de Britten positief te denken over Europa.

Geen 'nexit'

Slechts weinig mensen zeggen een vertrek van hun land uit de EU toe te juichen; in Nederland gaat het om 18 procent van de ondervraagden. Er is in Nederland ook geen behoefte aan een referendum over het lidmaatschap van Nederland; slechts 40 procent stelt dat een goed idee te vinden.

Veel Europeanen geven wel aan te vinden dat de zeggenschap over migratie en handel grotendeels in handen van de landen zelf moet blijven.