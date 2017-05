'VK staakt Brexit-onderhandelingen als EU 100 miljard euro blijft vragen'

Dat zegt de Britse Brexit-minister David Davis in een interview zondag met de krant The Sunday Times.

"Zelfs een vergoeding van 1 miljard euro is in mijn ogen al een hoop geld", zegt Davis. De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn al wekenlang in overleg over de voorwaarden voor een vertrek van het land uit de EU.

De president van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft eerder al een ,,minimumbedrag van 50 miljard euro'' genoemd.

Vergoeden

Er gonzen in Brussel 'exitbedragen' van tussen de 55 en 80 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk zou onder meer administratiekosten en kosten voor landbouwprojecten moeten vergoeden.

De Britse krant Financial Times kwam in een berekening op zeker 100 miljard euro, maar een onderzoek in opdracht van de Britse regering door het Institute of Chartered Accountants kwam uit op 5 miljard euro.