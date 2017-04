Britse regering ziet niks in aparte Brexitdeal Schotland

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft eerder duidelijk gemaakt niets te voelen voor een vertrek uit de Europese interne markt. Uit de vrijdag gepubliceerde brief bleek dat haar tegenvoorstellen slecht zijn gevallen in Londen.

Davis betoogde in het document dat een Schotse toetreding tot vrijhandelsorganisatie EFTA en de Europese Economische Ruimte (EER) niet reëel is. ''Het zou de instemming vereisen van alle lidstaten van de EFTA en de EU'', stelde hij.

De minister heeft meer praktische bezwaren: ''Als de wetgeving in de EU en het Verenigd Koninkrijk van elkaar afwijkt, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe EU-regelgeving, kan dat leiden tot nieuwe barrières voor de handel binnen onze Unie.'' Dat kan een ''aanzienlijke verstoring van de interne Britse markt'' tot gevolg hebben, waarschuwde hij.

Noord-Ierland

Regeringsleiders van de 27 overgebleven EU-lidstaten komen zaterdag bijeen om een voorstel over de Brexit te bespreken. Daarin staat onder meer dat Ierland zich mag verenigen met Noord-Ierland, indien een meerderheid van de Noord-Ierse bevolking daar in een referendum voor stemt. In dat geval zou Noord-Ierland het lidmaatschap van de EU kunnen behouden.

De hereniging van beide delen van het Ierse eiland is omstreden bij de Britse regering, die eerder al fel reageerde op een mogelijke afscheiding van het Britse Koninkrijk door Gibraltar, waar een meerderheid zich uitsprak tegen de uittreding uit de EU. Ook in Noord-Ierland was de meerderheid van de bevolking tegen.

De Britse premier Theresa May wil dat haar land de EU binnen twee jaar heeft verlaten. Om het draagvlak voor de Brexit in het Britse parlement te vergroten, schreef ze vervroegde verkiezingen uit. De Britten mogen op 8 juni naar de stembus.