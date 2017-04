Bank of England wil weten hoe banken zich voorbereiden op Brexit

Het gaat zowel om Britse banken als om vestigingen van bijvoorbeeld Amerikaanse en Europese banken die vanuit Londen zaken doen met andere EU-lidstaten, zegt gouverneur Mark Carney van de Britse centrale bank vrijdag.

Het gaat zowel om Britse banken als om vestigingen van bijvoorbeeld Amerikaanse en Europese banken die vanuit Londen zaken doen met andere EU-lidstaten. De toezichthouder stuurt hen een brief om er zeker van te zijn dat zij voorbereidingen treffen om eventuele risico's als gevolg van de Brexit te ondervangen.

Carney zei dat banken met een groot aantal mogelijke scenario's rekening moeten houden, die echter allemaal hogere risico's met zich meebrengen. Hij noemde stagnerende winsten, meer juridisch gedoe en mogelijke verstoring van de dienstverlening als voorbeelden van gevaren die op de loer liggen.

Londen geldt als het kloppend hart van de Europese financiële sector. Veel firma's gebruiken de Britse hoofdstad als thuisbasis van waaruit zij klanten in de gehele EU bedienen. Het is de vraag of dat nog steeds mag als het land geen deel meer uitmaakt van de EU.

De zogenoemde paspoortrechten die Britse banken automatisch toegang verschaffen tot de interne Europese markt, zullen naar verwachting namelijk een sleutelrol spelen in de onderhandelingen over de Brexit. Of ze in een nieuwe handelsovereenkomst met de EU behouden kunnen blijven, is erg onzeker.