Spanje roept op tot kalmte in kwestie Gibraltar

Uit stukken over de Brits-Europese akkoorden over de Brexit blijkt dat Spanje als eerste mag bepalen wat er gaat gebeuren met het Britse schiereiland Gibraltar.

Londen moet dan gaan onderhandelen met Madrid, vindt de Europese Unie. De terugtreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU geldt dus niet automatisch voor het Britse overzeese gebiedsdeel.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar werd woedend gereageerd op deze kwestie.

"De Spaanse regering is verbaasd over de toon van de commentaren vanuit Groot-Brittannië, juist een land dat bekendstaat om zijn kalmte', zo stelde de Spaanse minister maandag tijdens een persconferentie in Madrid.

Soevereiniteit

Dastis reageerde daarmee op uitspraken van de Britse minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) en Michael Howard, een voormalig leider van de conservatieve partij van premier Theresa May.

Johnson reageerde maandag ook op de kwestie Gibraltar door te stellen dat de soevereiniteit van het schiereiland "onveranderd blijft zonder medeweten van Groot-Brittannië".

"Er is niets veranderd en er zal ook niets veranderen. Zonder medewerking van ons en Gibraltar en de steun en instemming van de Britten en het volk in Gibraltar gebeurt er niets", stelde de Britse minister.

Kalmte

Johnson sprak over de kwestie Gibraltar bij een bijeenkomst met collega-ministers van de EU in Luxemburg. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders was daar ook. Hij riep net als Dastis op tot kalmte.

"Je ziet nu hoe lastig scheiden is. Laten we kalm blijven en op onze taal letten. We moeten onderhandelen, dat is het allerbelangrijkste", reageerde de Nederlander op vragen van verslaggevers of Gibraltar tot een militaire kwestie kan escaleren.

Onderhandelingsmateriaal

De premier van Gibraltar Fabian Picardo zei maandag ook dat hij het niet accepteert dat het schiereiland gebruikt wordt als onderhandelingsmateriaal. Gibraltar wil geen slachtoffer van de Brexit worden, aldus Picardo.

Picardo meent dat de president van de EU, Donald Tusk, Spanje helpt om Gibraltar te pesten. "Tusk gebruikt het metafoor scheiden graag maar zelf gedraagt hij zich als een bedrogen echtgenoot die het botviert op zijn kinderen", zei Picardo boos in een interview met persbureau Reuters.

Veto

Johnson heeft Picardo gezegd dat hij kan rekenen op steun van Londen. "Zoals altijd blijft Groot-Brittannië onverbiddelijk en rotsvast in onze steun voor Gibraltar", zei de bewindsman.

Howard zei zelfs dat May bereid is tot oorlog om het territorium van Groot-Brittannië te verdedigen. Net zoals het Margaret Thatcher 35 jaar geleden ten strijde ging tegen Argentinië over de autoriteit van de Falklandeilanden.

De premier van Gibraltar vindt de Spaanse veto zoals Britse media het noemen "onacceptabel". Het bestuur van Gibraltar stelde zaterdag dat Spanje de Europese Raad heeft gemanipuleerd.