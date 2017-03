Britse regering start uittreding EU met overhandiging brief in Brussel

De papieren werden in Brussel bezorgd door de Britse permanente vertegenwoordiger in de EU Tim Barrow.

Met het bezorgen van de brief in Brussel activeren de Britten artikel 50 van het EU-verdrag. Daarmee hebben beide partijen twee jaar de tijd om over diverse scheidingskwesties een akkoord te bereiken.

In Artikel 50 van het Europese verdrag staat wel een vertrekprocedure beschreven, maar niet tot in detail. Daarom wordt er dus nu met de EU onderhandeld over de voorwaarden.

Teleurstelling

In een eerste reactie stelde Donald Tusk teleurgesteld te zijn dat de Britten de EU verlaten. Ook zei hij dat de EU-wetten voor het Verenigd Koninkrijk blijven gelden, zolang de laatste zaken niet gerelegd zijn.

Daarnaast noemde hij een positief punt van de Brexit. Volgens Tusk heeft de uittreding er namelijk voor gezorgd dat de overgebleven EU-landen hechter zijn geworden.

Richtlijnen EU

De 27 regeringsleiders van de EU nemen over een maand een besluit over de richtlijnen waaraan de Europese Commissie zich bij de onderhandelingen moet houden. De gesprekken tussen EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Davis worden naar verwachting in de tweede helft van mei gestart.

Na twee jaar is de uittreding een feit, ongeacht of er een akkoord is tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie.

Toespraak

Tegelijkertijd met de bezorging van de brief in Brussel heeft premier May het Britse parlement toegesproken en de leden formeel op de hoogte gesteld van de uittreding. Ze zei dat de Brexit een "moment is voor het land om samen te komen".

May pleitte er daarnaast voor om de komende periode zoveel mogelijk te gebruiken om op zoek te gaan naar toekomstige partnerschappen met de EU, terwijl er aan de achterkant gewerkt wordt aan de uittreding. Ze zegt daarbij te zoeken naar "het juiste akkoord voor elke Brit" en de "grootst mogelijke betrokkenheid" bij de EU.

'Moeilijk proces'

EU-onderhandelaar Michael Barnier, heeft gezegd dat woensdag de startdag is van een "lang en moeilijk proces". Hij stelt dat de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk een belangrijk moment is, maar hij benadrukte dat het ook een belangrijke dag voor de EU is. Volgens Barnier moeten de EU en het VK samenwerken om tot "eerlijke overeenkomsten" te komen voor beide partijen.

Reacties

Premier Rutte heeft gezegd noemt het inwerking treden van artikel-50 de start van een "lang en ingewikkeld proces". Rutte zegt verder dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk een lange geschiedenis delen als buren, vrienden en handelspartners.

"Dat is een stevige basis. Het is belangrijk dat er een zo goed mogelijke nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot stand komt." Rutte zegt daarnaast dat het Nederlandse kabinet pal staat voor de belangen van Nederlandse mensen en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Demissionair-minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) noemt de stap een "ontegenzeggelijk historisch moment". "Voor het eerst verliest de EU een lidstaat", aldus Koenders.

Hij wil dat de Unie en het VK "netjes uit elkaar gaan" en een goede relatie behouden, maar benadrukt dat de Britten niet beter uit de onderhandelingen kunnen komen. "Het Verenigd Koninkrijk kan niet verwachten dat toekomstige relatie gunstiger zal zijn dan tijdens het lidmaatschap."

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriel zei woensdag in een reactie dat hij het moeilijk vindt om te begrijpen dat een land denkt "nu beter alleen af te zijn". Hij zegt echter ook dat deze houding de onderhandelingen niet mag beïnvloeden. Gabriel voorziet een moeizaam proces voor beide partijen en noemde de onderhandelingstermijn van twee jaar erg kort.