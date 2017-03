Britse regering activeert uittreding EU met overhandiging brief in Brussel

De papieren werden in Brussel bezorgd door de Britse permanente vertegenwoordiger in de EU Tim Barrow.

Met het bezorgen van de brief in Brussel activeren de Britten artikel 50 van het EU-verdrag. Daarmee hebben beide partijen twee jaar de tijd om over diverse scheidingskwesties een akkoord te bereiken.

In Artikel 50 van het Europese verdrag staat wel een vertrekprocedure beschreven, maar niet tot in detail. Daarom wordt er dus nu met de EU onderhandeld over de voorwaarden.

Richtlijnen EU

De 27 regeringsleiders van de EU nemen over een maand een besluit over de richtlijnen waaraan de Europese Commissie zich bij de onderhandelingen moet houden. De gesprekken tussen EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Davis worden naar verwachting in de tweede helft van mei gestart.

Na twee jaar is de uittreding een feit, ongeacht of er een akkoord is tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie.

Toespraak

Tegelijkertijd met de bezorging van de brief in Brussel heeft premier May het Britse parlement toegesproken en de leden formeel op de hoogte gesteld van de uittreding. Ze zei dat de Brexit een "moment is voor het land om samen te komen".

May pleitte er daarnaast voor om de komende periode zoveel mogelijk te gebruiken om op zoek te gaan naar toekomstige partnerschappen met de EU, terwijl er aan de achterkant gewerkt wordt aan de uittreding. Ze zegt daarbij te zoeken naar "het juiste akkoord voor elke Brit" en de "grootst mogelijke betrokkenheid" bij de EU.

'Moeilijk proces'

De belangrijkste Britse onderhandelaar met de EU, Michael Barnier, heeft gezegd dat woensdag de startdag is van een "lang en moeilijk proces". Hij stelt dat de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk een belangrijk moment is, maar hij benadrukte dat het ook een belangrijke dag voor de EU is. Volgens Barnier moeten de EU en het VK samenwerken om tot "eerlijke overeenkomsten" te komen voor beide partijen.