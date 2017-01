Investeerders geven voorkeur aan Duitsland bij verhuizing door Brexit

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van accountantsbureau EY. Het bureau sprak voor het onderzoek 254 bestuursleden van internationale investerdeers met activiteiten in het VK.

Van de ondervraagden is 14 procent van plan om de komende drie jaar een aantal of alle Europese activiteiten te verplaatsen wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese interne markt verlaat. Voor een groot deel is een verhuizing niet aan de orde, bijvoorbeeld omdat de activiteiten in het VK beperkt zijn tot de lokale markt.

Duitsland populair

Investeerders die hun investeringen uit het VK willen terugtrekken, geven de voorkeur aan Duitsland. 54 procent van de ondervraagden noemt dat land als eerste keuze. Nederland komt op een tweede plek met een voorkeur van 33 procent, Frankrijk volgt met 8 procent.

Dat Frankrijk minder populair is dan Nederland en Duitsland, heeft volgens onderzoeker Marc Lhermitte te maken met een onzeker politiek klimaat, een inefficiënt belastingsysteem en onduidelijke regelgeving. "Het resultaat van de presidentsverkiezingen zal belangrijk zijn", zegt hij in de Franse zakenkrant Les Echos. Duitsland is volgens hem een "eiland van stabiliteit".

Slecht 4 procent van de respondenten zegt goed voorbereid te zijn op de onzekerheid die voortvloeit uit de Brexit.