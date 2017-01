'Barclays verplaatst activiteiten naar Dublin na Brexit'

Dat meldt persbureaus Bloomberg donderdag op basis van anonieme bronnen.

De bank zou deze maand zijn begonnen met het zoeken van kantoorruimte in Dublin. Ook zou er contact zijn geweest met de Ierse toezichthouders over het uitbreiden van de Ierse activiteiten van de bank. Op deze manier kan Barclays Europese klanten in elk geval blijven bedienen.

"We hebben meerdere keren duidelijk gemaakt dat we ons voorbereiden op een reeks mogelijkheden, inclusief het vergroten van onze capaciteit in Dublin", stelt de bank in een verklaring. "Beschikbare kantoorruimte vinden is een noodzakelijk en voorspelbaar onderdeel van deze planning."

Vorige week liet de Britse premier Theresa May weten voor een volledig vertrek uit de Europese Unie te gaan.