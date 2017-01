Britse regering publiceert wetsvoorstel dat Brexit in gang moet zetten

Premier Theresa May komt hiermee tegemoet aan de wens van de Britse oppositiepartij Labour en andere parlementsleden.

May heeft steeds gezegd de Brexit-procedure rond maart te willen starten en vastbesloten te zijn de Brexit door te willen zetten. Oppositiepartij Labour had echter een motie ingediend tegen de uitvoering van de Brexit in maart. De motie verzocht de regering om de plannen voor de Brexit voor te leggen aan het parlement.

Afgelopen dinsdag ging het Hooggerechtshof hierin mee: het parlement moet eerst stemmen over het Brexit-proces voordat de regering uittreding uit de Europese Unie in gang mag zetten. Van 6 tot 8 februari zullen de parlementaire commissies de voorstellen bespreken.

Parlementsleden die tegen de uittreding zijn, kunnen dankzij de beslissing van het Hooggerechtshof wel tegen stemmen. Als een meerderheid van het parlement tegen het in gang zetten van de artikel 50-procedure stemt, kan de Brexit formeel dus niet doorgaan. Het is echter de vraag of parlementsleden zich durven uitspreken tegen het oordeel van de Britse bevolking.