Britse premier zet in op volledig vertrek uit Europese Unie

Dat zegt de Britse premier Theresa May dinsdag in een toespraak tegenover een publiek van buitenlandse diplomaten, het Brexit-onderhandelingsteam van het Verenigd Koninkrijk en andere betrokkenen.

Wel zal er in het Britse parlement worden gestemd over de uiteindelijke Brexit-overeenkomst,. "Ik bevestig hierbij dat de overheid de uiteindelijke overeenkomst tussen het VK en de EU in stemming zal brengen bij zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis voordat het van kracht wordt", aldus de premier.

Met een harde Brexit zou het Verenigd Koninkrijk de volledige controle over eigen grenzen verkiezen boven de voordelen van het EU-lidmaatschap. Een van die voordelen is toegang tot de interne markt van de EU, met meer dan vijfhonderd miljoen consumenten.

"We zoeken een nieuwe en gelijkwaardige samenwerking tussen een onafhankelijk en zelfbesturend Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten in de Europese Unie", aldus de premier.

May ziet het Verenigd Koninkrijk als een "magneet voor internationaal talent" en een "geweldige internationale handelsnatie die verder wil reiken dan Europa". Wel benadrukt ze dat het land graag handel blijft drijven met de EU. "We willen jullie goederen blijven kopen, onze goederen verkopen en zo vrij mogelijk handelen."

Grenzen

Burgers uit EU-landen blijven welkom in Groot-Brittannië nadat het land de Europese Unie heeft verlaten, maar niet onbeperkt. Het Britse volk eist en krijgt controle over het aantal EU-burgers dat het land binnenkomt, aldus May.

De conservatieve premier zei dat ze burgers uit EU-landen die nu in Groot-Brittannië wonen en werken graag het recht geeft om te blijven, mits Britse staatsburgers in andere EU-landen straks dezelfde behandeling krijgen. Sommige EU-landen accepteren dat, maar anderen niet, zei ze erbij.

De officiële onderhandelingen vinden vanaf eind maart plaats.