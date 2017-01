'EU moet voorkomen dat Verenigd Koninkrijk belastingparadijs wordt na Brexit'

Dat zegt Lodewijk Asscher zondag in de Britse krant The Guardian. De vicepremier roept andere sociaaldemocratische leiders binnen de EU in een brief op om hetzelfde standpunt in te nemen.

Eerder suggereerde de Britse premier Theresa May dat het Verenigd Koninkrijk de internere markt zal verlaten na de Brexit, en op zoek gaat naar een andere handelsovereenkomst met de Europese Unie. Brexit-voorstanders hopen dat deze verandering gepaard gaat met belastingverlaging.

"Dat zal alle Europeanen treffen", zegt Asscher. Volgens hem kan een nieuwe handelsovereenkomst schadelijk zijn voor het sociale stelsel van de EU en draait "de gewone man" voor de kosten op. Asscher benadrukt dat een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk alleen door kan gaan als belastingontduiking kan worden voorkomen.