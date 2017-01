Britse premier May zet pond weer onder druk

Het pond zakte tot de laagste waarde ten opzichte van de dollar sinds eind oktober, nadat uit uitspraken van May kon worden opgemaakt dat zij bereid is een vertrek uit de gemeenschappelijke Europese markt te accepteren, als dat nodig is om volledige controle te krijgen over migratie naar Groot-Brittannië.

May benadrukte afgelopen weekeinde in een interview met Sky News niet geïnteresseerd te zijn in het behoud van delen van het EU-lidmaatschap. Ze blijft naar eigen zeggen streven naar een allesomvattende deal met de andere EU-landen, die de best mogelijke opbrengst oplevert voor Britse bedrijven.