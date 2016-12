'Veel Britse financiële instellingen overwegen naar Ierland te verhuizen'

Dat zegt Martin Shanahan, directeur van het Ierse Industrial Development Agency (IDA) zondag in de Britse krant The Guardian.

Het bureau, dat zich bezighoudt met buitenlandse investeringen in Ierland, kreeg informatieaanvragen van meer dan honderd bedrijven. Volgens Shanahan vormen banken en financiële instellingen "het overgrote merendeel" van die bedrijven.

Shanahan: "Voor de financiële sector is het belangrijk om toegang tot de Europese markt te blijven houden. Ierland is enorm aantrekkelijk omdat we Engels praten, een vergelijkbaar rechtssysteem hebben en dicht bij het Verenigd Koninkrijk liggen."

Vennootschapsbelasting

Shanahan verwacht ook dat er geen verandering komt in de lage vennootschapsbelasting van 12,5 procent in het land. "Ik zie geen enkele reden, en dat is bevestigd door minister van Financiën Michael Noonan, dat dit in de nabije toekomst zal veranderen."

Shanahan benadrukt dat Ierland zal proberen het beste uit de Brexit te halen, maar dat het land nog altijd niet blij is met de keuze van de Britten om uit de EU te stappen.