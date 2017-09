Vernieler met hockeystick opgepakt na klopjacht in Breda Noord

Dat meldt de politie maandag.

Op de bewuste avond fietste de man rond in Breda Noord. Hij had zijn gezicht bedekt en sloeg met een hockeystick op auto's en bushaltes in de omgeving van de Maria Cherubinastraat. Bij een winkelcentrum zou hij ook ruiten hebben ingeslagen.

De meldingen kwamen rond 22.15 uur binnen bij de politie. Een aantal van deze getuigen meldden dat de man ook een mes bij zich had. Hierop werden verschillende surveillance-eenheden gestuurd naar Breda Noord.

Kloptjacht

Tijdens de klopjacht wist de verdachte te ontkomen via brandgangen. Uiteindelijk is de man aangehouden in de buurt van de Wensel Cobergerstraat. In zijn zak werd inderdaad een mes aangetroffen. De verdachte is een bekende van de politie.

De recherche gaat onderzoek doen naar de zaak. Mensen die schade hebben opgelopen door het incident, worden verzocht aangifte doen.