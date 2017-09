Politie pakt zes verdachten op na groot drugsonderzoek Breda

Drie mannen uit Breda zitten op dit moment nog vast, meldt de politie woensdag. In het kader van het onderzoek zijn invallen gedaan in vier panden in Breda en een pand in Heesch.

Bij het pand in Heesch zijn drie verdachten opgepakt. Het gaat hier om twee mannen van 34 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, en een 70-jarige man uit Breda. In de woning werden een hennepdrogerij en een vuurwapen gevonden. De politie had al aanwijzingen dat er sprake zou zijn van een vuurwapen.

Op het Stationsplein heeft de politie een 41-jarige man uit Breda en een 36-jarige man uit Waalwijk aangehouden.

Invallen

De politie is hierna drie woningen aan de Elandstraat en aan de Dirk Hartogstraat binnengevallen. Een 35-jarige Bredanaar is aangehouden. In een van de panden is munitie en een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen.

Een inval in een horecagelegenheid aan de Hoge Steenweg leverde niets op. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en bevestigt dat het onderzoek nog lopend is. Verdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten.