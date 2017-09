Overzicht: Dit moet je weten over de bloemencorso in Zundert

Op zondag 3 september vindt de jaarlijkse traditionele optocht plaats. Deze begint om 13.30 uur. De eerste doorkomst gaat vanaf 14.00 uur door de Molenstraat.

De wagens gaan vervolgens terug via de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan door de Veldstraat en Willem Pastoorsstraat terug door de Molenstraat. Om 16.30 uur rijden de wagens de Molenstraat in voor de tweede doorkomst. Alleen de winnende wagen mag dan stoppen voor de traditionele 'Zunderste Jubel', hierbij rennen duwers, bouwers en buurtgenoten naar de wagen toe om de prijs in ontvangst te nemen.

Om 18.00 uur begint vervolgens de tentoonstelling van de wagens. Het tentoonstellingsterrein ligt aan de Molenstraat 155.

Activiteiten

Naast de optocht, zijn er in Zundert zelf ook verschillende activiteiten. Zo is er in de Eikenlaan en Beukenlaan vanaf 10.00 uur een jaarmarkt met tientallen kramen. Daarnaast is er een kermis en zorgen de studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten uit Tilburg voor straattheater.

Door Zundert heen staan ook verschillende blaaskapellen die voor muziek zorgen tijdens de optocht. Bezoekers van het bloemencorso mogen ook stemmen op de mooiste praalwagens. In de Molenstraat en op de Markt worden er formulieren uitgedeeld.

4 september

Op maandag 4 september vinden er verschillende presentatierondes plaats van de corsowagens: tussen 11.00 en 13.00 uur is de eerste ronde en de tweede is tussen 14.30 en 16.30 uur. Tijdens deze rondes zijn er ook gidsen aanwezig om uitleg te geven over de wagens.

In de avond kunnen belangstellenden van 19.00 tot 21.00 uur afscheid nemen van de wagens in de laatste presentatieronde.

Feest

's Avonds, als de prijzen bekend zijn, wordt het Oranjeplein in Zundert vanaf 18.00 omgevormd tot 'de Zonnewende'. Op dit plein komt een feesttent te staan waar verschillende artiesten en bands zullen optreden zoals Disco4You, Waterproof Shampoo en Royal Beat.

Ook zijn er verschillende optredens in cafe's in de stad, waaronder Eetcafé Den Soete Inval, Café De Ossekop, Café de Kèrel en Café-Zaal Victoria.

Route

De route van het bloemencorso is vijf kilometer lang. Er wordt tweemaal gebruik gemaakt van de Molenstraat, tijdens de twee doorkomsten.

Langs de route zijn twee locaties opgesteld voor mensen met een rolstoel en hun begeleiders. Een van deze locaties is op het Kerkplein aan de Molenstraat en de andere locatie is tegenover het Van Goghplein, ook aan de Molenstraat.

Extra beveiliging

Deze editie van het jaarlijkse bloemencorso is extra beveiligd. Op de toegangswegen naar het parcours komen betonblokken te staan en ook komen er andere 'zichtbare en onzichtbare maatregelen'.

De gemeente benadrukt dat geen sprake is van een concrete dreiging tegen het evenement. "Er komen dit weekend misschien wel honderdduizend mensen uit binnen- en buitenland naar het bloemencorso kijken. Bij zo'n groot evenement is het belangrijk dat je als gemeente goed kijkt naar de veiligheid.''

Weer

Overdag is er veel zon, al zal het later op de dag wat bewolkt worden. Verder blijft het overdag droog en is de middagtemperatuur 21 graden.