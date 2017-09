Eigenaar Fort Oranje pleit dat gemeente schade veroorzaakt

Zijn advocaat Jens Maliepaard heeft dat donderdag duidelijk gemaakt tijdens de behandeling van de zaak. De uitspraak van het kort geding wordt over twee weken schriftelijk bekend gemaakt.

Engel vroeg de civiele rechter ook om het beheer van de camping in Rijsbergen weer weg te halen bij de gemeente. De gemeente Zundert nam eind juni het beheer van de camping over, nadat Engel de sluiting had aangekondigd.

Op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming die in december moet zijn afgerond. Verpauperde stacaravans worden gesloopt en stacaravans met een waarde van meer dan duizend euro worden opgeslagen.

Lijdzaam

Engel zegt dat de gemeente het beheer niet serieus neemt en hij wil niet lijdzaam toezien. Landsadvocaat Bart Roozendaal zegt dat de stacaravans worden verwijderd om te voorkomen dat er stiekem arbeidsmigranten intrekken, zoals afgelopen zomer onverwacht gebeurde.

Engel verdenkt de gemeente ervan dat de kosten zo hoog mogelijk worden opgejaagd om hem in de toekomst te kunnen onteigenen. De gemeente legde uit dat over de toekomst van Fort Oranje nog geen besluit is genomen. "Zo ver zijn we nog niet. Het is de bedoeling om de camping weer leefbaar te maken."

Criminaliteit

De gemeente besloot in juni om Fort Oranje binnen een jaar te sluiten, vanwege terugkerende problemen op het gebied van criminaliteit. Op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming van de Brabantse probleemcamping. De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden ontruimen.

Fort Oranje is bekend van de SBS6-documentaireserie Fort Oranje: Camping of krottenwijk. Hierin worden de verpauperde woonomstandigheden van de ongeveer 2.500 inwoners uitgelicht. Naar schatting verblijven nu nog ongeveer achthonderd mensen op de camping.