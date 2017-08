Organisator expositie Real Human Bodies spreekt illegaliteit lichamen tegen

Maandag ontstond er ophef rond de expositie in Breda. Uit onderzoek van het Eindhovens Dagblad bleek dat er onduidelijkheid was over waar de lichamen precies vandaan kwamen en of er toestemming was gegeven voor het tentoonstellen ervan.

Tourmanager Eddy Mareco laat in een reactie aan BN DeStem weten dat het gebruik van de Chinese lichamen niet illegaal is omdat de regels in China simpelweg anders zijn. "Veel arme Chinezen overlijden op straat. Als er geen nabestaanden zijn die zich melden, worden deze ter beschikking gesteld voor wetenschappelijke doeleinden", aldus Mareco.

Opvallend genoeg zegt hij dat ook een deel van de lichamen afkomstig is van het Amerikaanse bedrijf American Plastification Company. De directeur van het bedrijf liet afgelopen weekend weten aan het Eindhovens Dagblad niet verantwoordelijk te zijn voor het leveren van de lichamen voor de expositie.

Volgens de organisatie gaat de expositie gewoon door en zal die vanaf donderdag tien dagen lang te zien zijn in het Amrâth Hotel Brabant in Breda.