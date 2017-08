Breda Rechter oordeelt dat vwo-scholiere Breda terecht is gezakt voor examen Een achttienjarige vwo-scholiere uit Breda is er niet in geslaagd om via de rechter haar uitslag van het examen Frans te wijzigen. Ze had nipt te weinig punten voor Frans gehaald en zakte daarmee voor haar hele eindexamen. Maar het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hoeft de uitslag voor het examen Frans niet te wijzigen.