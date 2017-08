Dit was het nieuws van afgelopen week in Breda

Warenhuis Hudson's Bay opent 12 september in Breda

De Bredase locatie van de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay gaat op 12 september open.Het warenhuis, dat zich bevindt aan de Karrestraat, zal vijf verdiepingen krijgen.

Er was veel onduidelijkheid over de openingsdata van de winkels van de Canadese warenhuisketen. Die had eerder zelf midden augustus als tijdstip voor de opening van de Amsterdamse winkel naar buiten gebracht.

Inspectie tikt ROC West-Brabant op de vingers

De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit van de lessen op het ROC West-Brabant. De school heeft volgens de inspectie geen goed overzicht van de kwaliteit van haar opleidingen.

Bovendien is het ROC niet in staat problemen goed op te lossen, oordeelt de Inspectie.

Gezakte scholiere vecht uitslag eindexamen Frans aan

Een 18-jarige scholiere uit Breda die nipt is gezakt voor haar vwo-examen, probeert via de rechter de uitslag van haar examen Frans te wijzigen. Als een bepaald antwoord in die toets namelijk met meer punten wordt beloond, is ze alsnog geslaagd.

Dit zou voor de Bredase betekenen dat ze in september alsnog naar de universiteit kan.

Gemeente Zundert wil Fort Oranje in december leeg hebben

De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden van camping Fort Oranje in Rijsbergen ontruimen.

Dat heeft de gemeente dinsdag aan de resterende bewoners en recreanten door middel van een brief laten weten.

Breda heeft eerste elektrische vuilniswagen van Brabant

Breda heeft als eerste Brabantse stad een vuilniswagen die volledig elektrisch is.

De wagen heeft 0 procent uitstoot en is voorbereid om straks op waterstof te kunnen rijden, aldus de gemeente Breda. Dat is nu nog niet mogelijk omdat er nog geen tankstation in de omgeving waterstof aanbiedt.