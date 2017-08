Warenhuis Hudson's Bay opent 12 september in Breda

Het warenhuis, dat zich bevindt aan de Karrestraat, zal vijf verdiepingen krijgen. Dit maakt de keten dinsdag bekend.

De eerste Nederlandse locatie gaat op 5 september open. Dan kan het winkelend publiek terecht in het warenhuis aan het Amsterdamse Rokin. Twee dagen later gaan de deuren van de winkels in Rotterdam en Den Haag open.

Er was veel onduidelijkheid over de openingsdata van de winkels van de Canadese warenhuisketen. Die had eerder zelf midden augustus als tijdstip voor de opening van de Amsterdamse winkel naar buiten gebracht. De datum 17 augustus zong daarna rond, maar bleek niet te kloppen.

Alle winkels van Hudson's Bay krijgen ook een feestelijke opening. Amsterdam bijt op 19 september het spits af, Tilburg sluit op 30 september de rij.