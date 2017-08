Man opgepakt bij NAC-stadion voor drugs- en wapenbezit

Dit meldt de politie maandag.

Een agent zag bij de wedstrijd NAC – PSV vier mannen uit een busje met Duits kenteken stappen. De agent concludeerde dat de mannen onder invloed waren van drank, waarna hij ze besloot te controleren. In de auto trof hij verschillende doosjes met wiet aan, waarop de bestuurder werd aangehouden.

Tijdens het fouilleren vond de agent een creditcardmes, die in Nederland vallen onder de wet Wapens en Munitie en dus verboden zijn. De man is na verhoor naar huis gestuurd met een boete. De drugs en het wapen zijn in beslag genomen.

Valkenbergpark

In hetzelfde weekend is een 31-jarige vrouw op het Kasteelplein beroofd van haar tas. De vrouw en haar vriend liepen in de nacht van zondag op maandag van een café in de Halstraat naar huis. Via de Grote Markt en het Kasteelplein liepen ze het Valkenbergpark in, waar het tweetal splitste bij de Academiesingel.

Even later werd de vrouw van achteren aangevallen door een man die haar bedreigde met een mes. Hij trok haar op de grond en ging ervandoor met haar tas.

De politie is een onderzoek gestart.