Gemeente Zundert wil Fort Oranje in december leeg hebben

Dat heeft de gemeente dinsdag aan de resterende bewoners en recreanten door middel van een brief laten weten.

Recreanten moeten uiterlijk op 15 september zijn vertrokken van de camping. Permanente bewoners moeten uiterlijk weg op de datum dat hun veld op de nominatie staat en moeten ook zelf op zoek naar een andere woning. Alleen voor bewoners met een zorgindicatie en perceeleigenaren zijn uitzonderingen mogelijk.

''Het doel is om de camping zoveel mogelijk leeg te hebben in december'', zei een gemeentewoordvoerster in een toelichting. Volgens de woordvoerster zijn nu nog zo'n achthonderd bewoners op de camping.

De gemeente Zundert heeft op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming van de camping. Vorige week werd het tweede veld ontruimd. Tot en met 6 december komen de overige negen velden aan de beurt.

Sluiting

De gemeente Zundert besloot in juni om de camping binnen een jaar te sluiten, vanwege terugkerende problemen op het gebied van criminaliteit. Toen eigenaar Cees Engel te kennen gaf de camping in juli al dicht te willen gooien, nam de gemeente het beheer over.

Fort Oranje is bekend van de SBS6-documentaireserie Fort Oranje: Camping of krottenwijk. Hierin worden de verpauperde woonomstandigheden van de ongeveer 2.500 inwoners uitgelicht.