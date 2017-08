Dit was het nieuws van afgelopen week in Breda

Aangifte tegen valse aanbieders

De gemeente Breda heeft aangifte gedaan tegen aanbieders van inschrijfadressen: adressen waarop mensen zich laten inschrijven waar ze helemaal niet wonen.

Aanbieders van inschrijfadressen zouden valse huurovereenkomsten opstellen tegen betaling, terwijl ze eigenaars van huizen die nog te koop staan nergens van afweten.

Woon-werkverkeer

Inwoners van de gemeente Breda reisden in 2015 gemiddeld 25,5 kilometer naar hun werk, een aantal dat net boven het landelijk gemiddelde ligt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Bijna de helft van de inwoners van de gemeente Breda werkt in de stad zelf: 47,1 procent. Dat aantal is veel hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 38 procent.

Zwaargewonde man

Een man is in Breda zwaargewond geraakt, vermoedelijk door een misdrijf.

Rond 23.10 kwam bij de politie een melding binnen. Niet veel later vond een botsing plaats tussen twee auto’s op de Academiesingel. De inzittenden van één auto sloegen op de vlucht.

De politie vond de gewonde man in een auto in de Isenburgstraat en onderzoekt of de zaken in verband staan met elkaar.

Gewond door klap met balk

Een 58-jarige vrouw is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze door een man met een balk op haar hoofd is geslagen. De man liep langs de vrouw, die met een kennis in een portiek aan de Vissersstraat aan het praten was, en sloeg haar even later met een balk.

Een 51-jarige man is na camerabeelden en een getuigenverklaring aangehouden op verdenking van poging van zware mishandeling.