Ontruiming deel caravans Fort Oranje voorlopig uitgesteld

Dat bevestigt de Rechtbank Breda aan NU.nl na berichtgeving van BN De Stem.

De groep van zeventien recreanten en een enkele verhuurder waren naar de rechter gestapt om de verruiming aan te vechten. De uitspraak wordt in september verwacht. Tot die tijd zal de gemeente Zundert wachten met het verwijderen van de caravans.

Bij de rechtbank in Breda vond woensdagochtend een regiezitting plaats. In plaats van de kwestie inhoudelijk te behandelen, maakte de rechter afspraken met beide partijen, zoals het toesturen van de benodigde stukken over de behandeling van de rechtszaak die vermoedelijk begin september plaatsvindt.

Criminaliteit

De gemeente Zundert besloot in juni om de camping binnen een jaar te sluiten, vanwege terugkerende problemen op het gebied van criminaliteit. Toen eigenaar Cees Engel te kennen gaf de camping in juli al dicht te willen gooien, nam de gemeente het beheer over.

Fort Oranje is bekend van de SBS6-documentaireserie Fort Oranje: Camping of krottenwijk. Hierin worden de verpauperde woonomstandigheden van de ongeveer 2.500 inwoners uitgelicht.