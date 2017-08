Ontruiming camping Fort Oranje gaat woensdag verder

Dit bevestigt de Veilgheidsregio na berichtgeving van BN De Stem maandag.

Op het woensdag te ontruimen veld G leven vijftig bewoners die een zogenoemde zorgindicatie hebben. Zij hoeven woensdag nog niet te vertrekken, omdat de gemeente hen helpt met het vinden van vervangende woningen.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bewoners met psychische of lichamelijke problemen, of mensen met een verslavingsachtergrond. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- West-Brabant is herplaatsing van de bewoners van veld G. afhankelijk van de zorgbehoeftes en gebondenheid aan de regio. Vanwege de individuele afhankelijkheid is het is vooralsnog onduidelijk waar zij gaan wonen.

De recreanten kunnen tot 1 oktober op Fort Oranje blijven.

Sluiting

De gemeente Zundert besloot in juni om de camping binnen een jaar te sluiten, vanwege terugkerende problemen op het gebied van criminaliteit. Toen eigenaar Cees Engel te kennen gaf de camping in juli al dicht te willen gooien, nam de gemeente het beheer over.

Fort Oranje is bekend van de SBS6-documentaireserie Fort Oranje: Camping of krottenwijk. Hierin worden de verpauperde woonomstandigheden van de ongeveer 2.500 inwoners uitgelicht.