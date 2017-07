Koepelgevangenis Breda gaat in openbare verkoop

De gemeente zou vanwege de kosten geen gebruik maken van het aanbod om de gevangenis te kopen. "De financiële risico's zijn te groot'', laat de gemeente dinsdag weten.

De laatste gevangenen hebben het gebouw in het centrum van Breda in 2014 verlaten, daarna woonden asielzoekers in het monumentale pand. Als het aan de gemeente ligt, krijgt de voormalige gevangenis na de verkoop een vrijetijdsfunctie.

De koepelgevangenis is onder meer bekend van de Vier van Breda, vier gedetineerde oorlogsmisdadigers. De gevangenis is bovendien bekend door een aantal geruchtmakende ontsnappingen. Oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber wist in 1952 te vluchten om naar Duitsland te vertrekken.

In 2010 haalde een vrouwelijke gevangene het nieuws door zich een weg naar buiten te graven.