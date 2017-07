Stoepkrijt Festival Breda verzet naar september

"Toen dit idee geboren werd hadden we nooit verwacht dat er zo veel belangstelling zou zijn voor dit ludieke dagje vertier", schrijft de organisatie op Facebook. "Nu blijkt dat dit wel zo is hebben we besloten om het dan ook gelijk goed aan te pakken en daarvoor is gewoon iets meer tijd nodig."

Het Stoepkrijt Festival van Breda is in het leven geroepen om kritiek te uiten op een stoepkrijtverbod wat in de jaren zeventig is opgenomen in de APV. Volgens de APV was het zonder schriftelijke toestemming verboden om met kalk, krijt of kleur te tekenen of schrijven in het openbaar.

In mei heeft de gemeente Breda het stoepkrijtverbod geschrapt. Het is nog niet bekend wat de nieuwe datum wordt waarop het festival wordt georganiseerd.