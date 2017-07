Dronken man probeert hond te stelen en ramt geparkeerde auto's

De volgens de politie 'laveloze man' is aangehouden nadat hij met zijn busje stond geparkeerd op de Emerparklaan.

De agenten kregen eerst een melding over een man die met zijn bus tegen het verkeer in reed en hiermee geparkeerde auto's beschadigde. Even later meldde een hondenbezitter dat iemand met hetzelfde signalement op de kruising met de Mastembroek had geprobeerd haar hond te stelen.

Agenten troffen de man even later op de bijrijdersstoel aan. Omdat hij eerst niet wakker te krijgen was, is hij door ambulancebroeders nagekeken. Zijn bus is in beslag genomen en de politie is een onderzoek gestart.