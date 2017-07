Bob de Jong en Bjorn Degandt winnen GTC Rally

Het duo wint de rally door in de laatste van de zestien proeven in Rucphen hun voorsprong uit te bouwen van 0,8 seconde uit tot 6,1 seconden.

Er waren 38 teams die meededen. Zaterdag en zondag moesten zij zestien klassementsproeven volbrengen.

België

De GTC Rally ging dit weekend voor het eerst in de geschiedenis de grens met België over. In Nieuwmoer vond één van de proeven plaats. Hugo Van Opstal was namens de organisatie zeer tevreden dat er een proef in België werd verreden.

"Daar zijn we zeker al vier jaar mee bezig", vertelde hij. "We hebben gekeken bij Wuustwezel, Hoogstraten en Kalmthout, maar nu bij Nieuwmoer is de eerste gelukt."

Door de grens over te steken, hoopt Van Opstal meer fans en deelnemers uit België te bereiken. "De grens is een onnatuurlijke grens", zo vindt Van Opstal. "De rallysport is zeker in België populair."