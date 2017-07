Meer reizigers stappen in of uit bij Breda

Dat meldt dataplatform LocalFocus op basis van gegevens van Treinreiziger.nl.

Landelijk gezien is het aantal in- en uitstappers met 4 procent gegroeid in 2016. Deze stijging concentreert zich vooral in de stedelijke gebieden.

De cijfers gaan alleen over NS-reizigers die in- en uitstappen op NS-stations. Dat zorgt ervoor dat stations waar ook andere vervoerders stoppen in werkelijkheid meer reizigers te verwerken krijgen dan de cijfers laten zien. De cijfers gaan uit van een gemiddelde werkdag.

Breda Prinsenbeek

Ook station Breda Prinsenbeek heeft te maken gehad met een stijging van reizigers. In 2016 kwamen er zo'n 1.704 in- en uitstappers op het station op een gemiddelde werkdag, tegenover 1.589 in 2015. Dat is een stijging van 7,2 procent.