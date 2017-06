Uitgeverij de Bode en BredaVandaag bundelen krachten

"Ik ben erg blij dat ik na tweeënhalve week kan mededelen dat BredaVandaag verder kan', zo meldt Wijnand Nijs. "In de Bode heb ik een partner gevonden die gelooft in BredaVandaag, de formule van dagelijks actueel nieuws en die bereid is om dit samen met mij verder uit te bouwen."

BredaVandaag kan blijven doen wat de afgelopen negen jaar is gedaan: dagelijks nieuws brengen. "De komende tijd gaan we de redactie versterken en BredaVandaag nog beter maken. Ik heb daar veel zin in."

Vertrouwen

Luuk Roozeboom en Monique Elst, directeuren van uitgeverij De Bode: "We zien volop kansen om dit samen met Wijnand de gevestigde naam van BredaVandaag verder uit te bouwen."

"Wij hebben gezien hoe Breda hecht aan BredaVandaag, dat geeft ons het volste vertrouwen voor de toekomst. Met de combinatie van de Bredase Bode en BredaVandaag, 180.000 unieke bezoekers per maand, 15.000 Facebook volgers en 2.000 nieuwsbriefabonnees bieden we zowel in print als online een kwalitatief lokaal platform voor lezers en adverteerders."