Bob Bergkamp benoemd tot lijsttrekker CDA Breda

"Met bewoners, bedrijven en verenigingen werken aan een Beter Breda is een uitdaging die ik graag aanga", aldus Bergkamp. "Ik verheug me op de contacten met heel veel Bredanaars in de wijken en dorpen."

Bergkamp was van 2010 tot 2015 wethouder bij de Gemeente Breda met in zijn portefeuille onder andere sociale zaken.

Perikelen

Eerder was hij directeur van het reïntegratiebedrijf FourstaR Groep en regionaal directeur Arbeidsvoorziening.

Tijdens zijn tweede ambtstermijn als wethouder sneuvelde het Breda college in juni 2015 op de perikelen rond de fusie tussen het Breda’s Museum en het Museum of the Image (MOTI).

Ervaring

Het CDA verdween daarna uit het college. Bergkamp is sinds 1 januari van dit jaar directeur Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland in Velp.

Afdelingsvoorzitter Tom Berendsen is blij met de keuze voor Bergkamp: “Onze afdeling is volop in beweging en aan het vernieuwen. Met al zijn ervaring is Bob bij uitstek geschikt om leiding te gaan geven aan dat nieuwe en energieke team.”