Derde No Surrenderlid opgepakt voor mishandeling clubgenoot Breda

De Rotterdammer is opgepakt in zijn cel, waar hij vastzat voor de mishandeling van een ander ex-clublid.

De politie is nog steeds op zoek naar de vierde verdachte in de ontvoeringszaak. Het is mogelijk dat deze verdachte, ook een lid van No Surrender, in Rotterdam of Axel verblijft.

In beide plaatsen is dinsdagochtend een inval gedaan. De politie heeft de verdachte echter in allebei de panden waar ze een inval deden niet gevonden. De politie roept de vierde verdachte op zich te melden.

Ontvoering

Op 21 september 2016 werd het slachtoffer, een 36-jarige Bredanaar, op de Kruisweide door vier mannen mishandeld en in zijn eigen auto ontvoerd. Hij liep hierbij meerdere verwondingen aan zijn gezicht op. De vechtpartij en de ontvoering zijn vastgelegd met bewakingscamera's.

Vorige week heeft de Koninklijke Marechaussee een 30-jarig lid van motorclub No Surrender aangehouden in een vliegtuig op Schiphol. De verdachte zou met het vliegtuig vertrekken naar Curaçao.

Eerder gaf een 26-jarige Hagenaar, ook lid van No Surrender, zich al aan bij de politie. Hij had zichzelf als een van de daders herkend in Opsporing Verzocht.