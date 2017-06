Eigenaar camping Fort Oranje spant kort geding aan tegen gemeente

Ook komt er een kort geding tegen het gebiedsverbod dat aan hem, zijn zoon en zijn echtgenote is opgelegd om ze van de camping te houden. Juridisch adviseur Jeroen Pols heeft dat maandag aangekondigd.

De gemeente Zundert nam het beheer van de camping vrijdag per direct over. De gemeente kan het beheer overnemen als de leefbaarheid, gezondheid of veiligheid in gevaar is.

In het overnamebesluit maakt de gemeente een lange opsomming van strafbare feiten en overtredingen die in de afgelopen jaren zijn geconstateerd.

Geweldsincidenten

Fort Oranje is bekend van de zesdelige SBS6-documentaireserie Fort Oranje: Camping of krottenwijk. Hierin worden de slechte woonomstandigheden van de ongeveer 2.500 inwoners uitgelicht.

"Er zijn bij ons ruim tweehonderd situaties bekend waarin geweld is gebruikt", vertelt politiechef Jaco van Hoorn in de persconferentie. "We komen er heel vaak voor vechtpartijen." Op de camping wonen 120 kinderen.

Burgemeester van Zundert Leny Poppe-de Looff noemde de leefomstandigheden eerder 'zorgwekkend' en sprak over de camping als een 'soort permanente woonwijk waar veel problemen spelen'. De gemeente wil het komende jaar gebruiken om een nieuwe woonplek te vinden voor de bewoners.