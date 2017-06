Fort Oranje per direct overgenomen door gemeente Zundert

Dat maakt burgemeester Leny Poppe-de Looff vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bekend.

Naast Engel zijn ook zijn gezinsleden, de beheerder van het terrein en personeelsleden niet meer gewenst in het verpauperde vakantiepark. Ook is de camping gesloten voor nieuwe bewoners en mensen die niet zijn ingeschreven in Fort Oranje.

De gemeente grijpt in, omdat Engel donderdag plotseling aankondigde dat hij de camping op 3 juli wil sluiten. Nu Zundert het beheer heeft over de camping komen er nieuwe huisregels. Daarnaast hoeven bewoners geen huur meer te betalen aan de vorige beheerder.

Ingrijpen

Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat vrijdagmiddag een deel van de administratie in beslag is genomen om de huurovereenkomsten over te nemen. De huurprijzen zullen niet worden verhoogd.

De gemeente kan het beheer overnemen als de leefbaarheid, gezondheid of veiligheid in gevaar is. In het besluit om het beheer over te nemen maakt de gemeente een lange opsomming van strafbare feiten en overtredingen die in de afgelopen jaren zijn geconstateerd.

Zundert wilde de camping op termijn sluiten vanwege een onhoudbare situatie. Met de gemeente als beheerder kunnen mensen er nog maximaal een jaar blijven wonen tot er geschikte woonruimte is gevonden.

Reactie

De woordvoerder van campingeigenaar Cees Engel meent dat het besluit om het beheer over te nemen in paniek is genomen en kondigt aan dat er bezwaar zal worden ingediend.