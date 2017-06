Vluchtende drugsdealer opgepakt in Breda

Agenten zagen in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.30 uur de bestuurder rijden op de Tramsingel in Breda.

Zij herkenden de auto die eerder die avond betrokken was bij een ongeluk op de Boschstraat waarbij een fietser ten val was gekomen.

De bestuurder had polshoogte genomen maar was daarna weggereden zonder gegevens achter te laten. De agenten wilden de man laten stoppen op de Leuvenaarstraat om hem te controleren maar hij gaf gas en probeerde weg te komen.

Achtervolging

Uiteindelijk stopte hij de auto op de Nieuwe Leuvenaarstraat en ging er te voet vandoor. Na een achtervolging te voet kregen de agenten hem te pakken op de Nieuwe Dieststraat.

De man reed in een huurauto, maar had geen rijbewijs. Verder had hij ruim duizend euro in zijn bezit en negen ponypacks drugs. Alles is in beslag genomen.