Gemaskerde mannen plegen woningoverval in Ulvenhout

De bij de overval buitgemaakte auto werd brandend teruggevonden in Gilze. Bij de woningoverval is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Twee mannen hadden de woning overvallen en de bewoner geslagen. Ook enkele andere bewoners hadden klappen gekregen.

Hoofdwond

In de nacht van zaterdag op zondag kwam bij de politie rond 00.45 uur een telefoontje binnen over een overval op een woning aan de Dorpstraat in Ulvenhout zou zijn overvallen.

Er zou geweld gebruikt zijn en er zouden mensen gewond zijn. Van verschillende kanten spoedden politieagenten zich naar de Dorpstraat. In de woning bleek een man te liggen met een hoofdwond.

Geldbedrag

Een ambulance werd direct opgeroepen. Twee gemaskerde mannen waren de woning binnengedrongen, waarna ze de bewoners bedreigden en mishandelden. Korte tijd vertrokken ze met een buitgemaakt geldbedrag.

De overvallers vertrokken in de auto van één van de bewoners. De politie startte direct een zoekactie in de omgeving naar de daders in de gestolen auto.

Auto in brand

Om 1.52 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer van een brand aan de Herderweg in Gilze. Daar bleek de gestolen auto in brand te staan. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie is op zoek naar getuigen.