Tijdelijke maatregelen Academiesingel na fietsongeluk

De maatregelen volgen na een gesprek dat wethouder Boaz Adank en burgemeester Paul Depla hadden met bewoners van de straat.

Zij maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Eind mei kwam een 37-jarige vrouw om het leven toen ze op de Academiesingel werd geschept door een vrachtwagen. Ze overleed ter plekke. Haar 4-jarige dochtertje zat in een fietsaanhanger en bleef ongedeerd.

In de binnenbocht van het fietspad komen scheidingsbalkjes waardoor automobilisten merken dat ze over de streep van het fietspad gaan. Ook plaatst de gemeente smileyborden die automobilisten waarschuwen als ze te hard rijden en worden de betonblokken in de middenberm verplaatst naar het midden van de weg om de doorrijbreedte te vergroten.

De tijdelijke maatregelen worden genomen in afwachting van het politieonderzoek en een verkeersonderzoek van de gemeente zelf. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken volgen mogelijk permanente maatregelen.