De Groene Loper in Breda wint prijs voor Beste Openbare Ruimte

Dit werd vrijdag besloten op het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) in Hilversum.

De groenstructuur van de Vinex-locatie Houten-Zuid en de herinrichting van het Skatepark Westblaak in Rotterdam grepen net naast de hoofdprijs. Samen met De Groene Loper waren zij uit 23 inzendingen genomineerd voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte.

Een deskundige jury beoordeelde de inzendingen op basis van de criteria gebruik, ruimte en uniciteit en op hun toegevoegde waarde voor het stedelijk gebied. Hieruit kwamen de drie finalisten als besten naar boven. De verkiezing voor de award stond open voor ontwerpen van openbare ruimtes die in 2014 of daarna zijn opgeleverd.

Juryrapport

Met betrekking tot De Groene Loper in Breda meldde de jury het volgende: "De Groene Loper van Breda is een vanzelfsprekend onderdeel van de noord-zuid verbinding in de stad. Dat is een beloning voor de langetermijnvisie van de gemeente Breda, om op grote schaal openbare ruimte fundamenteel te verbeteren. De inspiratie voor het ontwerp komt van de klassieke indeling van de Willemstraat in de 19e eeuw en geeft alle ruimte aan de voetganger. Je loopt er bijna aan voorbij, maar het voelt prettig. Dat is waar je als ontwerper naar streeft."

De Groene Loper verbindt Station Breda met de binnenstad en heeft een oppervlakte van 1,6 hectare. Met de aanleg was een bedrag van 4,4 miljoen euro gemoeid.