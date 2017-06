OM noemt per ongeluk adres van gijzelingsslachtoffer drugscriminelen

Dat bevestigt het OM aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

De rechtszaak draaide om een gijzeling in september van vorig jaar. Het 32-jarige slachtoffer werd naar verluidt door drugscriminelen meegenomen naar een loods aan de Rudonk in Breda, waar hij een aantal uur werd vastgehouden, bedreigd en mishandeld.

Advocaat Peter Schouten laat weten dat zijn cliënt 'angstig en geschrokken' is na de fout van het OM. "En dat is nog een understatement, want alle zeven verdachten zijn inmiddels op vrije voeten."

De advocaat gaat naar aanleiding van deze fout een brief schrijven naar het OM om te vragen wat de dreigingsanalyse is en of zijn cliënt opnieuw van adres moet wisselen. Ondanks de fout van het OM laat Schouten weten dat het naar omstandigheden goed gaat met het slachtoffer.