Arrestaties na opzettelijke aanrijding en beroving op scooter Breda

Het tweetal reed de vrouw rond 19.45 uur opzettelijk aan. Zowel de scooterrijders als de vrouw kwamen hierbij ten val. Hierdoor verloor de vrouw haar telefoon.

Één van de scooterrijders liep daarna met de scooter in de hand door naar de Verbeetenstraat. Daar trapte een passerende bezorger de scooter uit zijn hand.

Mes

De scooterrijder wist eerst te ontkomen doordat hij de bezorger met een mes bedreigde. Op basis van zijn signalement en verwondingen kon hij later worden aangehouden in de Dintelstraat. Het mes is in beslag genomen.

Andere getuigen wisten te melden dat de telefoon van de vrouw door de bijrijder van de straat werd gepakt.

De dader sprong daarna bij een bekende achterop de fiets, maar zij werden van de weg gedrukt door een automobilist.

Onderzoek

De bijrijder is gevlucht en wordt nog gezocht. De bekende van de bijrijder werd op basis van diens signalement opgespoord en gearresteerd. De telefoon ging van hand tot hand tussen verschillende betrokkenen.

De laatste persoon die mogelijk de telefoon in bezit had, is ook aangehouden. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeluk en de diefstal van de telefoon. Ook wordt onderzocht of de scooter is gestolen.