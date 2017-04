Onderzoek naar verkeersbewegingen via app

Daarbij worden alle verplaatsingen te voet, met de fiets, met de bus, met de trein en met de auto vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt om het mobiliteitsbeleid te verbeteren en bij te stellen op het huidige gebruik van de wegen.

Onderzoeksdoeleinden

Het is de eerste keer dat de verplaatsingen in de stad op deze schaal en op deze manier in kaart worden gebracht. Alle informatie wordt op één plek verzameld. De gegevens via de app worden na ontvangst geanonimiseerd en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Wethouder Boaz Adank van Breda heeft hoge verwachtingen van het onderzoek: “De meetweken zijn een goed instrument om te zien hoe onze inwoners zich écht verplaatsen. Het is een unieke manier voor inwoners en ondernemers om knelpunten bij hen in de buurt letterlijk op de kaart te zetten. Door de informatie slim te koppelen met andere data, krijgen we nieuwe inzichten."

"Kiezen automobilisten of scholieren op regenachtige dagen bijvoorbeeld andere routes dan op zonnige dagen? Welke route rijdt iemand naar de parkeergarage en welk deel van de stad bezoekt hij daarna? We verzamelen en koppelen alle informatie op een slimme manier.”

Goede keuzes

Het toepassen van deze app helpt de gemeente om goede keuzes te maken. “Daardoor kunnen we onze investeringen beter afstemmen op de knelpunten die weggebruikers in Breda ervaren en op de verplaatsingsbehoefte.”

De meetweken zijn een initiatief van de gemeente Breda in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Om een goed beeld te krijgen van de verplaatsingen zoekt de gemeente deelnemers die mee willen doen met de meetweken.