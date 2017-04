Achtergrond: Bredase kinderen denken na over armoede

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation, geleid door prinses Laurentien, en in samenwerking met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Mede door de positieve ervaringen in Breda heeft de Missing Chapter Foundation in meer gemeenten een pilot gestart.

Kleinsma heeft een budget van 100 miljoen ter beschikking gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De verschillende raden gaan bedenken waaraan zij een deel van dit geld willen besteden. Ook willen ze armoede bespreekbaar maken.

Groep 7

Sinds 2016 werkt de gemeente Breda samen met de Missing Chapter Foundation. Miriam Haagh, wethouder Onderwijs: "We waren de eerste gemeente waar ze contact mee hadden. Vanaf februari zijn we al bezig met sessies over armoede. We doen dit in een schoolklas: de groep 7 van de John F. Kennedyschool in Breda Noord."

"We hebben voor een klas gekozen omdat we echt de diepte in willen gaan. Daarom is een vaste groep het handigst. Maar de kinderen op deze school zijn van allemaal verschillende afkomst, dus daarmee is de samenstelling toch divers."

Nieuwe ideeën

De gemeente wil advies van de kinderen over de armoedeproblematiek. De kinderen doorlopen zeven stappen en brengen daarna hun advies uit. Haagh: "Wij staan op afstand, om de kinderen niet te beïnvloeden. Wij zijn als gemeente al lang met armoedebestrijding bezig en zijn juist benieuwd naar nieuwe ideeën. We begeleiden de kinderen wel, maar we willen niet bijsturen."

"Denk alleen al aan een opmerking die ik van een kind hoorde over budget wat zij als gezin krijgen. 'Het geld gaat meteen naar de schulden van papa en mama.' Zo zie je iets door andere ogen."

Resultaten

Volgende week gaan de Bredase kinderen hun ideeën toetsen in een meeting met budgetcoaches en medewerkers van schuldhulpverlening en (bijzondere) bijstand. Op 20 mei brengen ze de resultaten naar buiten. Prinses Laurentien is daarbij aanwezig.

Haagh: "We willen grote, complexe problemen graag bij kinderen neerleggen. Meestal vragen we ze pas iets als het om iets gaat waar zij bij betrokken zijn, zoals de inrichting van een schoolplein. Maar deze kinderen gaan toch ons land besturen over een stuk of twintig jaar. Het is goed om door hun ogen te kijken."