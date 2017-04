Vooruitzicht: De POBparade in Breda

Ook tijdens editie nummer 21 van het evenement wordt het genieten voor zowel muzikanten als muziekliefhebbers, zo belooft de organiserende Stichting Poporganisatie Breda (POB).

Muziek in alle stijlen en stromingen. Daar draait het om tijdens de POBparade. Met maar liefst zeventig optredens op twaalf verschillende podia is het bijkans onmogelijk om niets van je gading te vinden.

Zo brengt rockband Wake deze middag de muziek van Alice In Chains tot leven, door het MTV Unplugged-optreden van de grunge giganten in een tribute-setting ten gehore te brengen. Dit zal tevens de aftrap zijn van het door Lokaal Kabaal gehoste podium in De Avenue, welke opnieuw voor deze dag wordt omgedoopt tot Bob’s Country Bunker.

In de zaal zal wordt na het optreden van Wake het podium betreden door respectievelijk de formaties Frantic, Cold Buffet, Tio Gringo, Big Rik, Rhinorino, White Limo en Steenkoud. Afsluiter hier is de Je Denkt Zeker Dat Je Hardcore Band.

Singer-songwriter

Voor de de liefhebbers van het genre singer-songwriter en semi-akoestische muziek is café De Kleine Wereld de plek om te zijn: hier verzorgen vanaf 17.00 uur onder andere Nilse, Merel Simons, Wouter Maryne, John-Lewis Cabot, Anne Nederhoed, Marco & Mario en Fools Never Differ optredens.

Voor de rockliefhebbers lijkt een bezoek aan café De Speeltuin voor de hand liggend met een affiche waarop de namen At First, The Unknown Children, Wildebeast, Freeloader en Dutch Balls prijken.

Een aanrader is de show van de Bredase skaformatie Skippabeat in café De Bommel later op de avond, waarbij de nieuwe frontvrouw Bonny officieel haar debuut zal maken. Vanaf 20.30 uur kan de liefhebber van jaren vijftig en zestig swing en rock-'n'-roll in café Het Hijgend Hert genieten van de optredens van McMess en Ivy Lynn And The Left Hand Gamblers.

Popliedjes

Op paasmaandag zal in de kleine zaal van poppodium Mezz de bands Art Felixx en Awash vanaf 16.00 uur popliedjes ten gehore brengen.

Wie benieuwd is naar de muzikale talenten van singer-songwriter Bjorn van der Doelen, voormalig profvoetballer bij PSV, moet zich melden bij café De Bommel aan de overkant. Het allerlaatste optreden van de POBparade vindt al jaren plaats op het podium van Het Hijgend Hert en wordt dit jaar verzorgd door niemand minder dan Windup Space.