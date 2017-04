Zonovergoten Zuiderwaterlinie Festival vol cultuur

Op de forten en schansen van de oudste, langste en enige benutte militaire waterlinie van Nederland vonden hierbij onder de noemer ‘Veldtochten van de verbeelding’ tal van culturele activiteiten plaats. Dat leverde opmerkelijke plaatjes op.

De Spanjaarden brachten in de Tachtigjarige Oorlog niet alleen strijd met zich mee, maar ook prachtige muziek, dans en heerlijk eten. Spaanse dansschool Amapola liet zondag in samenwerking met gitarist Rutger van Rompaey oude tijden herleven. In de Boschstraat in Breda, waar vroeger een aantal herbergen gelegen waren, sloegen ze hun kampement op en gaven zij een voorstelling over wereldbewoners, zigeuners, reizen en onbegrensd leven.