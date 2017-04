Oud-bisschop Huub Ernst viert honderdste verjaardag

In de kapel van het klooster Maria Mater Dei werd zaterdagochtend voor Ernst een mis gehouden die geleid werd door Jan Liesen, de huidige bisschop van Breda.

Burgemeester Paul Depla van Breda was hierbij ook aanwezig en had ook een cadeau meegebracht. Omdat de gezondheid van Ernst niet al te best meer is, was het aantal mensen dat hem een bezoek bracht verder beperkt.

De geboren Bredanaar werd op 7 juni 1941 tot priester gewijd. Derhalve vierde hij vorig jaar nog zijn 75-jarig priesterjubileum in de Antoniuskathedraal in Breda. In december 1967 werd Huub Ernst bisschop van Breda. in november 1994 werd hij opgevolgd door de vier jaar geleden overleden Tiny Muskens.